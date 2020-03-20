"Calyx" Buğra Arkın, Amerikan Envy takımına transfer oldu

Counter-Strike Global:Offensive (CS:GO) Dünya Şampiyonasında 2016'da Türk milli takımı ile şampiyonluk yaşayan "Calyx" isimli oyuncu Buğra Arkın, Amerikan Envy takımına transfer oldu.

Bir süredir takım arayışı içinde olan Başarılı CS:GO oyuncusu Buğra "Calyx" Arkın artık Amerikan organizasyonu olan ünlü Envy takımı için ter dökecek. Başarılı oyuncu Nisan ayında Amerika'ya yerleşecek ve 1 yıl boyunca orda yaşayacak.

Buğra "Calyx" Arkın daha önce Türkiye'nin en başarılı eSpor takımı olan Space Soldiers'da yer almıştı.

2016'da düzenlenen Türk milli takımının kazanmasıyla sonuçlanan The World Championship (TWC) turnuvasında kupayı ülkemize getiren isimlerden biri olan Buğra "Calyx" Arkın'ın Envy ile ilk mücadelesi 7-9 Mayıs tarihleri arasında online olarak oynanacak ESL Rio Minor elemeleri olacak.

Kaynak: İHA