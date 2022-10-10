Cam Elyaf Kalıplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Elyaf Kalıplama İşçisi görev tanımı nedir, Cam Elyaf Kalıplama İşçisi ne iş yapar, Cam Elyaf Kalıplama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Elyaf Kalıplama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Elyaf Kalıplama İşçisi Tanımı;

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Cam Elyaf Kalıplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Elyaf Kalıplama İşçisi Maaşları

Cam Elyaf Kalıplama İşçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Cam Elyaf Kalıplama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Elyaf Kalıplama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.36

Meslek Adı :

Cam Elyaf Kalıplama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam elyafını kalıplamak suretiyle motorlu taşıtların kaportalarını imal eden kişidir. Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Elyaf Kalıplama İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen ölçülere göre cam elyafını kesmek,

b) Gerekli kaporta kalıplarını hazırlayıp cam elyafla kaplanmış kalıpları birbirine birleştirmek,

c) Muayyen bir süre fırında kurutmak,

d) Kuruyan kalıpları açarak parçaları çıkarmak,

e) Kalıpların tamir ve bakımını yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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