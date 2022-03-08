Cam Eşya Kesici (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Cam Eşya Kesici (Makineyle) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Cam Eşya Kesici (Makineyle) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Cam Eşya Kesici (Makineyle) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Cam Eşya Kesici (Makineyle) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Cam Eşya Kesici (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Eşya Kesici (Makineyle) Maaşları

Cam Eşya Kesici (Makineyle) maaşı ortalama olarak aylık 7350_TL'dir. En düşük Cam Eşya Kesici (Makineyle) maaşı 6050_TL, En yüksek ise 8650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Eşya Kesici (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.04

Meslek Adı :

Cam Eşya Kesici (Makineyle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yarı mamul cam eşyanın ağız kısımlarını istenilen boylarda kesen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Eşya Kesici (Makineyle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek cam eşyanın ölçülerine göre elmas uçlu vargel bıçağının hareketlerini ve gaz bekinin ayarlarını yapmak,

b) Makineyi çalıştırıp cam eşyayı aynaya yerleştirmek,

c) Gaz vanasını açarak cam eşyanın ağız kısmını kısa bir süre ısıtıp ısınan cam eşyayı alarak elmas uçlu vargel bıçağının karşısındaki aynaya yerleştirmek,

d) Cam eşyanın ağzını elmas uçlu vargel bıçağına temas ettirerek kesilmesini sağlamak,

e) Makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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