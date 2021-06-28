Cam filmi kullanmak yasak mı 2022? Cam filmi kullanmanın cezası ne kadar ?

Cam filmleri dışarıdan bakıldığında araç içerisinin görülmesine engel olmaktadır. Bu bakımdan araç içerisini göstermeyen Cam filmi yasak mı 2022? Cam filmi kullanmanın cezası ne kadar? sorularının yanıtları sürücüler tarafından merak konusu oldu. Yanıtlar haberimizde...

CAM FİLMİ YASAK MI 2022?

Sürücüler güneş ışığını engellemesi, şık görünmesi veya aile araçlarında içerisinin görünmesinin engellemesi bakımından cam filmi tercih ediyor. Günümüzde cam filmleri toplu taşıma araçlarında da kullanılmaya başladı. Toplu ulaşıma getirilen yolcu kısıtlamasında araç içerisinin görünmesini istemeyen şoförler cam filmi kullanıyor. Ancak araçlarda cam filmi kullanılması yasak. Sürücülerin cam filmi kullanmaması gerekiyor.

Araç içerisinin görülmemesi çeşitli güvenlik sorunlarına neden olması bakımından tehlikeli kabul edilmektedir. 2019 yılında açıklanan karar ile arabalar başta olmak üzere tüm araçların ön camına hiçbir şekilde siyah cam filmi takılmayacağı ifade edildi. Kurala uymayanların ise ağır şekilde para cezasına çarptırılacağı vurgulandı. Öte yandan bu kurala uymayan araçlar muayeneden de geçemiyor.

İstanbul trafiğindeki toplu taşıma araçlarında görülen siyah cam filmi sonrasında Mart ayında yapılan UKOME toplantısında toplu ulaşımda cam filmi yasaklandı.

CAM FİLMİ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Tüm uyarılara rağmen cam filmi kullananları cezalar bekliyor. Cam filmi kullanımında ısrar eden sürücülere para cezası işlemi uygulanıyor. 2022 yılı için 427 TL'dir. İndirimli ceza 320,25 TL'dir.

Avrupa Birliği Standartları kapsamında araçlarına görüşü engelleyecek seviyede cam filmi taktıran sürücülere uygulanacak olan para cezaları Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

Araçlarına yönetmelikçe uygunsuz olan cam filmlerini taktıran ve taktırdığı tespit edilen sürücülere 30/1-b ceza maddesi uyarınca trafik cezası kesilmektedir. Bu trafik ceza maddesi “Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak” şeklindedir. 30-1-b trafik cezası sürücülere yazılmaktadır.