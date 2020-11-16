Cam kapıyı fark etmedi! Durumu izleyenleri gülümsetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir kişi, nalbur dükkanına girmek istediği sırada kapalı olan kapıyı fark etmeyince kafasını cama çarptı. Neye uğradığına şaşıran adam, bir süre yoluna devam ederken o anlar ise iş yeri kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.