  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Cam kapıyı fark etmedi! Durumu izleyenleri gülümsetti

Cam kapıyı fark etmedi! Durumu izleyenleri gülümsetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir kişi, nalbur dükkanına girmek istediği sırada kapalı olan kapıyı fark etmeyince kafasını cama çarptı. Neye uğradığına şaşıran adam, bir süre yoluna devam ederken o anlar ise iş yeri kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.

Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci ve Danla Bilic'e olay yaratan sözler!Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci ve Danla Bilic'e olay yaratan sözler!

Leopardan sinsi saldırı! Azrail gibi başında beklediği köpeğin canını aldıLeopardan sinsi saldırı! Azrail gibi başında beklediği köpeğin canını aldı

Pendik'te korkunç intihar! Otel odasında iple asılı bulunduPendik'te korkunç intihar! Otel odasında iple asılı bulundu

Mustafa Sandal'ın pasta getiren şov kızına ilgisi olay yarattı!Mustafa Sandal'ın pasta getiren şov kızına ilgisi olay yarattı!

 

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:06
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Müge Anlı Zeliha Cevdet çifti cinayetinde yeni gelişme! Yeğeni cinayete ortak çıktı
Müge Anlı Zeliha Cevdet çifti cinayetinde yeni gelişme! Yeğeni cinayete ortak çıktı
Cam kapıyı fark etmedi! Durumu izleyenleri gülümsetti
Cam kapıyı fark etmedi! Durumu izleyenleri gülümsetti
Leopardan sinsi saldırı! Azrail gibi başında beklediği köpeğin canını aldı
Leopardan sinsi saldırı! Azrail gibi başında beklediği köpeğin canını aldı
Silahla oynamanın cezasını ağır ödedi!
Silahla oynamanın cezasını ağır ödedi!
Pendik'te korkunç intihar! Otel odasında iple asılı bulundu
Pendik'te korkunç intihar! Otel odasında iple asılı bulundu
''Haydar'ı'' gören hırsız arkasına bakmadan topukladı!
''Haydar'ı'' gören hırsız arkasına bakmadan topukladı!
Yemek getiren kuryeden akıl almaz görüntüler! Siparişini bıraktığı apartmana işedi
Yemek getiren kuryeden akıl almaz görüntüler! Siparişini bıraktığı apartmana işedi
16 Kasım hava durumu | Karla karışık yağmur geliyor!
16 Kasım hava durumu | Karla karışık yağmur geliyor!
Mühürlenen gece kulübünde "Miss Uganda" güzellik yarışması hayrete düşürdü!
Mühürlenen gece kulübünde "Miss Uganda" güzellik yarışması hayrete düşürdü!
Genç kadın saniyelerle ölümü atlattı!
Genç kadın saniyelerle ölümü atlattı!