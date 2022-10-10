Cam Keçe İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Keçe İmal İşçisi görev tanımı nedir, Cam Keçe İmal İşçisi ne iş yapar, Cam Keçe İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Keçe İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Keçe İmal İşçisi Tanımı;

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Cam Keçe İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Keçe İmal İşçisi Maaşları

Cam Keçe İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Cam Keçe İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Keçe İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.37

Meslek Adı :

Cam Keçe İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bütümlü cam, koruyucu malzeme ve diğer imalatlarda kullanılmak üzere cam keçe imal eden bir otomatik makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Keçe İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cam iplik demetlerini sehpalara yerleştirip uçlarını makinedeki yerlerine bağlamak,

b) Fırını ateşlemek,

c) Su miktarını, üretilecek keçenin cinsine göre bant hızını, fırın ısısını ve diğer ayarları yapmak,

d) Toz bağlayıcıları doldurup makineyi otomatik çalışma durumuna getirmek,

e) Cam keçenin otomatik olarak üretilip bobinlere sarılmasına nezaret etmek,

f) Keçe üzerindeki çöp ve yabancı maddeleri eliyle alıp dolan bobinleri boşlarıyla değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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