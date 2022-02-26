Cam Levha Kesici (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Cam Levha Kesici (Elle) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Cam Levha Kesici (Elle) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Cam Levha Kesici (Elle) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Cam Levha Kesici (Elle) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Cam Levha Kesici (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Levha Kesici (Elle) Maaşları

Cam Levha Kesici (Elle) maaşı ortalama olarak aylık 7850_TL'dir. En düşük Cam Levha Kesici (Elle) maaşı 6550_TL, En yüksek ise 9150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Levha Kesici (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.04

Meslek Adı :

Cam Levha Kesici (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilen cam levhaları verilen ölçülere göre bir cam kesme aletiyle kesen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Levha Kesici (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cam levhayı, kenarları masanın taksimatlı kenarlarıyla hizaya gelecek şekilde gönyeye alarak masaya yerleştirmek, b) Cam mastarını masada istenilen ölçüye getirmek,

c) Cam levhanın kesilecek yerlerini temizleyip işaretlemek,

d) Cam kesme aletini işaretlenen yerler üzerinde bastırarak cam levhayı kesmek,

e) Fazla kısımları elle veya kerpetenle ayırarak ıskartaya atmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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