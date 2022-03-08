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Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü Maaşları

Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6426,5_TL'dir. En düşük Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.07

Meslek Adı :

Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilen cam levhaları verilen ölçülere göre otomatik olarak kesen ve koparan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Levha Kesme ve Koparma Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek cam levha ölçüsüne göre makinede gerekli ayarları yapmak,

b) Cam levha kalınlığına göre makineye kesici elmas takmak,

c) Makineyi çalıştırıp cam levhaların otomatik olarak kesilmesini ve koparılmasına nezaret etmek,

d) Körleşen elmasları bileyebilir veya yenilerini takabilir. Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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