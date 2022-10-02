Cam Oymacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Oymacı görev tanımı nedir, Cam Oymacı ne iş yapar, Cam Oymacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Oymacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Oymacı Tanımı;

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Cam Oymacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Oymacı Maaşları

Cam Oymacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cam Oymacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Oymacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.01

Meslek Adı :

Cam Oymacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam eşya üzerine asitle dekoratif desenler, kalibrasyon işaretleri, numara ve diğer figürleri oyan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Oymacı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Balmumuyla kaplanmış cam eşya üzerine desenler veya diğer işaretler çizmek,

b) Asit banyosu hazırlamak,

c) Eşyayı asite batırmak veya asit buharına tutmak,

d) Camın balmumuyla kaplı olmayan kısımlarının oyulmasını sağlamak,

e) Oyma işinin bitiminde eşyayı evvela soğuk suda yıkayıp asitini sonra da sıcak suda yıkayıp balmumunu temizlemek,

f) Eşya üzerine balmumu kaplayabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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