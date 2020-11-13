Cam sildiği esnada düşen kadını sünger kurtardı! İşte o anlar kamerada
Kağıthane'de 30 yaşındaki N. Burcu Aydoğan isimli bir kadın, kayınpederinin 3 kattaki evlerinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. İş yeri tabelasına çarptıktan sonra binanın önündeki süngerlerin üstüne düşen kadın gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. O dehşet anları da kameralara böyle yansıdı.
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13 Kasım 2020 Cuma 10:16
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