Cam silerken yaralanan Minire İnal: Benimle birlikte tüm ev işçileri kazanacak

ANTALYA'da, 10 yıl önce çalıştığı evde cam silerken düşerek ağır yaralanan Minire İnal'ın, 5 yıl önce açtığı "hizmet tespit" davasının 17'nci duruşması yapıldı. İnal, "Ben 5 yıldır bu davaya gelip gidiyorum. Vazgeçmedim, kazanacağım. Ama benimle birlikte bütün ev işçileri de kazanacak" dedi.

Antalya'da oturan 2 çocuk annesi Minire İnal, 5 Mart 2009'da çalıştığı 3'üncü kattaki dairenin salon camlarını silerken yere düştü. Hastaneye götürülen İnal'ın iç kanama geçirdiği, kaburgalarının kırıldığı belirlendi. Minire İnal sigortasız çalıştığı için hastane masraflarını ev sahibi ödedi. İnal, 15 gün kaldığı hastaneden taburcu olduktan sonra bir süre de evde yattı. Ancak Minire İnal rahatsızlanınca tekrar hastaneye yatırıldı. Akciğer ve omurilikten bir dizi ameliyat geçiren İnal, bu kez hastanede 2 ay kaldı, tedavi masrafları da yeşil kart çıkarılarak karşılandı. Minire İnal, taburcu olduktan sonra 1,5 yıl yakınlarının yardımıyla yaşamını sürdürdü.

Eşi sigortasız bir işte 600 lira aylıkla çalışan İnal'ın aklına kazadan sonra dava açmak gelmedi. Minire İnal, İmece Kadın Dayanışma Derneği'nin Antalya'da gösterime sunduğu, yönetmenliğini Emel Çelebi'nin yaptığı "Gündelikçi" filmini izleyince iş mahkemesinde "hizmet tespit" davası açtı. Bu davayı tazminat davası takip etti. İnal, bu sırada İmece Ev İşçileri Sendikası'nın kuruluş aşamasında Antalya Temsilcisi oldu, ardından genel kurulda sendikanın yönetim kurulunda yer aldı.

17'NCİ DURUŞMA

Antalya 1'inci İş Mahkemesi'nde görülen 17'nci duruşmaya, Minire İnal ve davalı avukatları ile kitle örgüt temsilcileri katıldı. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, İnal, adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaybolan yıllarını kazanacağını, iş kazasını da ispatlayacağını söyleyen Minire İnal, "Ev işçilerinin en temel sorunu, işçi olmalarına rağmen İş Yasası kapsamında olmamalarıdır. İşçiler için sağlanan haklardan yararlanmamaları ve bunun sonucu olarak da kendi özgün çalışma koşullarının gerektirdiği gibi sosyal güvencelerinin sağlanamamış olmasıdır" dedi.

Halen 1 milyonun üzerinde "ev işçisi" olduğuna dikkati çeken İnal, "Kayıtlı ev işçisi sayısı oldukça düşük. Bugüne kadar "gündelikçi" olarak tanımlanan ev işçileri, verdikleri mücadele ile "ev işçisi" olduklarını kabul ettirmiştir. Ben 5 yıldır bu davaya gelip gidiyorum. Vazgeçmedim, kazanacağım. Ama benimle birlikte bütün ev işçileri de kazanacak" diye konuştu.

Avukat Sevgi Evren ise müvekkilinin 17'nci duruşmayı gördüğünü belirterek, "5510 sayılı yasaya göre kadın 2 gün bile çalışırsa işçidir. Haklarınızı almak için dava açın. Tanık bulabilir miyim, kazanabilir miyim diye endişeniz olmasın. Minire Hanım'ın davası tüm ev kadınlarına örnek olsun. 6 Mart'ta duruşmamız var. Tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Minire Hanım'a destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

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DHA