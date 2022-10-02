Cam Süs Eşyası Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Süs Eşyası Yapımcısı görev tanımı nedir, Cam Süs Eşyası Yapımcısı ne iş yapar, Cam Süs Eşyası Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Süs Eşyası Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Cam Süs Eşyası Yapımcısı Tanımı;
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Cam Süs Eşyası Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Süs Eşyası Yapımcısı Maaşları
Cam Süs Eşyası Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cam Süs Eşyası Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Süs Eşyası Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7316.20
Meslek Adı :
Cam Süs Eşyası Yapımcısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
El Sanatları Çalışanları
Meslek Birim Grubu :
Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Tasarımlara uygun çeşitli teknikleri kullanarak,cam,porselen ve seramiklere uygulama yapabilen nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Cam Süs Eşyası Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek,
b) Geometrik çizimler yapmak,
c) Füzyon vitray için cam kesimi yapmak,
d) Elde Desen Hazırlamak,
e) Emaye boyalar ile el dekoru yapmak,
f) Eskitme yapmak,
g) Çatlatma boya tekniği ile uygulama yapmak,
h) Ultraviole yapıştırma yapmak,
i) Soğuk cam boyama tekniği uygulamak,
j) Kompresörle boya uygulamaları yapmak,
k) Soğuk cam boyaların karışımlarını yaparak şemalar hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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