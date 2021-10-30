Cam Süsleyicisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Cam Süsleyicisi (Elle) görev tanımı nedir, Cam Süsleyicisi (Elle) ne iş yapar, Cam Süsleyicisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Süsleyicisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Süsleyicisi (Elle) Tanımı;

Cam üzerine bir fırça kullanarak elle ve örneklere göre desenler çizip boyayan kişidir.

Cam Süsleyicisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Cam Süsleyicisi (Elle) Maaşları

Cam Süsleyicisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4.100- TL’dir. En düşük Cam Süsleyicisi (Elle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Süsleyicisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Cam Süsleyicisi (Elle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Cam Süsleyicisi (Elle) Ne İş Yapar?

Cam Süsleyicisi (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen rengi elde etmek için boya, vernik ve benzeri maddeleri karıştırmak,

b) Eşyayı tezgah üzerine koyarak örneğine göre bir el fırçasıyla desenleri çeşitli renklerde çizip boyamak,

c) Renklerin cama kaynaması için camı belirli bir süre fırınlayabilir. Tabelacı (7324.11) hariç. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Cam Süsleyicisi (Elle) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Cam Süsleyicisi (Elle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Cam Süsleyicisi (Elle) mesleğinin meslek kodu 7316.09 olarak belirlenmiştir

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