Tanıtım videolarıyla oldukça dikkat çeken dizi Cam Tavanlar ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Cam Tavanlar 1. bölüm full, tek parça izle | Show TV Cam Tavanlar ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

CAM TAVANLAR 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SHOW TV CAM TAVANLAR İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan, güçlü bir kadın; Leyla… Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO’su… Erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonuçlarıyla mücadele etmeye başlıyor fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz… Leyla ve başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu’nun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor. Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak; ikili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın bir galibi olacak mı?

CAM TAVANLAR 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |

SHOW TV CAM TAVANLAR İLK BÖLÜM CANLI İZLE