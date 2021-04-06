Cam tavanlar dizisi konusu nedir? Cam tavanlar dizisi oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarında yayımlanacak olan yaz dizisi Cam tavanlar şimdiden büyük ilgi ile bekleniyor. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un da yerini alacağı konuşulan Cam tavanlar dizisi hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

CAM TAVANLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cam Tavanlar dizisi hazırlıkları sürdüğü için dizinin konusu henüz paylaşılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu Cam Tavanlar yaz aylarında izleyicisiyle buluşacak. Dizi OJO Pictures tarafından çekilecek. Aynı yyapım şirketinin Hekimoğlu ile çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

CAM TAVANLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Cam Tavanlar dizisi erkek başrol oyuncu Kubilay Aka olacak. Çukur'dan ayrılan Aka Cam Tavanlar'da kendine başrol buldu. Bensu Soral da Cam Tavanlar dizisinde Leyla karakterini canlandıracak.

Kubilay Aka kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kubilay Aka sevgilisi kim?