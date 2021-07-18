“Baht Oyunu”, “Baş Belası”, “Aşkın Tarifi”, “Kazara Aşk”, “Aşk Mantık İntikam”, “Ada Masalı” ve “Kalp Yarası” adlı yeni diziler yaz döneminde seyirciyle buluşmuştu. Bu dizilerle yarışan çarşamba akşamları Show TV'de izleyici karşısına çıkan başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın yer aldığı Cam Tavanlar dizisinin final yapacağı söyleniyor. Biz de haberimizde Cam Tavanlar final mi yapıyor, bitiyor mu? Cam Tavanlar final ne zaman? sorularının yanıtına yer verdik...

CAM TAVANLAR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR M? CAM TAVANLAR FİNAL NE ZAMAN?

OJO Pictures imzalı, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığ, yönetmeliğini Fehmi Öztürk'ün yaptığı, Başrollerde Bensu Soral ile Kubilay Aka’yı buluşturan, kadrosunda ise Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar’ın yer aldığı 'Cam Tavanlar' dizisi reytinglerde istenilen başarıyı sergileyemedi.

TV100'de yer alan habere göre Show TV'nin iddialı dizisi Cam Tavanlar 8. bölümde final yapacak.

CAM TAVANLAR KONUSU

Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, zengin olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem’le tatlı sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.