Cam Üfleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Üfleme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Cam Üfleme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Cam Üfleme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Üfleme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Üfleme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Cam Üfleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Üfleme Makinesi Operatörü Maaşları

Cam Üfleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Cam Üfleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Üfleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.11

Meslek Adı :

Cam Üfleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Erimiş camdan hava üfleyerek şişe, radyo lambaları ve elektrik ampullerinin cam kısımlarını yapan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Üfleme Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineye gelen erimiş cam miktarıyla basınçlı havayı düzenlemek,

b) Camın kalıba yapışmasını önleyen yağın akışını ayarlamak,

c) Yapılanlardan bir numune alıp terazide tartmak ve gerekirse cam akışını tekrar ayarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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