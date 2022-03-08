Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı Maaşları

Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı maaşı ortalama olarak aylık 7450_TL'dir. En düşük Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı maaşı 6150_TL, En yüksek ise 8750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.12

Meslek Adı :

Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam ve cam eşyayı alıştıran bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam ve Cam Eşya Rodajcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alıştırılacak cam ve cam eşya çeşidine göre kalıbı seçip makinedeki yerine takmak,

b) Makineyi çalıştırıp alıştıracağı cam ve cam eşyayı kalıba yerleştirmek,

c) Cam eşyanın içine kum ve su doldurarak makinede kalıpla beraber dönmekte olan kapak içine eliyle sokmak,

d) Kapakla cam eşyayı birbirine alıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek :

EVET

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