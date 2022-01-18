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  3. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde darp edilen hamile hemşire Gülhan Damar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülhan Demir'in biyografisi...

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde darp edilen hamile hemşire Gülhan Damar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülhan Demir'in biyografisi...

Darp edilen hamile hemşire Gülhan Damar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde darp edilen hamile hemşire Gülhan Damar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülhan Demir'in biyografisi...

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde darp edilen hamile hemşire Gülhan Damar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülhan Demir'in biyografisi...

Geçtiğimiz gün, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli olan hemşire Gülhan Damar, Rıdvan K. ve Hüseyin K. tarafından darp edildi. Hamile olan hemşire vatandaşın gündeminde. Peki, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde darp edilen hamile hemşire Gülhan Damar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülhan Demir'in biyografisi... 

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde darp edilen hamile hemşire Gülhan Damar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülhan Demir'in biyografisi...

ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE DARP EDİLEN HAMİLE HEMŞİRE GÜLHAN DAMAR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, GÜLHAN DEMİR'İN BİYOGRAFİSİ...

Gülhan Damar, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli hemşiredir. Diyabet tanısı olan ve, 2 aylık hamile olduğu bilinen Damar'ı darp eden iki zanlı tutuklandı. 

Gülhan Damar hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde darp edilen hamile hemşire Gülhan Damar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülhan Demir'in biyografisi...

NE OLMUŞTU?

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası ( HEP-SEN ) Kurucu Üyesi Tolga Bircan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 haftalık gebe ve diyabet tanısı olan bir hemşire hasta yakınlarının saldırısına uğradığını anlattı.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde darp edilen hamile hemşire Gülhan Damar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülhan Demir'in biyografisi...

Bircan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kan ve transfüzyon merkezinde bir hemşire hizmet verdiği hastanın yakınları tarafından vahşice saldırıya uğruyor. Üstelik bu hemşire 6 haftalık gebe ve TIP I diyabet tanılI... 

Saldırı esnasında hem kendisi hem görev arkadaşları o gebe lütfen vurmayın diye feryat etmelerine rağmen saçlarından sürüklenip yerde acımasızca tekmeleniyor. Ve şuan da kadın doğum servisinde gözlem altında. Görev yapan diğer arkadaşlarda darp edilmiş durumda." 

Büşra Mercimek
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