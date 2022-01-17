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  3. Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde insanlık dışı olay! Hamile hemşireyi saçlarından sürükleyip yerde tekmelediler

Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde insanlık dışı olay! Hamile hemşireyi saçlarından sürükleyip yerde tekmelediler

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 haftalık hamile olan hemşire başka bir hastanın yakını tarafından şiddete uğradı. Saldırı esnasında sağlık çalışanlarının hamile olduğunu ifade etmesine karşın hemşirenin saçlarından tutularak yerlerde sürüklenip tekmelendiği ifade edilirken Kadın Doğum servisinde gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde insanlık dışı olay! Hamile hemşireyi saçlarından sürükleyip yerde tekmelediler

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde canlarını ortaya koyarak en ön safta savaşan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları günden güne artarken bu olaylara bir yenisi eklendi. 

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası ( HEP-SEN ) Kurucu Üyesi Tolga Bircan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 haftalık gebe ve diyabet tanısı olan bir hemşire hasta yakınlarının saldırısına uğradığını anlattı.

SAÇLARINDAN SÜRÜKLENDİ, TEKMELENDİ

Bircan, hemşirenin saçlarından tutularak yerlerde sürüklendiği ve hamile olmasına rağmen tekmelendiğini ifade etti.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde insanlık dışı olay! Hamile hemşireyi saçlarından sürükleyip yerde tekmelediler

Bircan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kan ve transfüzyon merkezinde bir hemşire hizmet verdiği hastanın yakınları tarafından vahşice saldırıya uğruyor. Üstelik bu hemşire 6 haftalık gebe ve TIP I diyabet tanılı...

Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde insanlık dışı olay! Hamile hemşireyi saçlarından sürükleyip yerde tekmelediler

Saldırı esnasında hem kendisi hem görev arkadaşları o gebe lütfen vurmayın diye feryat etmelerine rağmen saçlarından sürüklenip yerde acımasızca tekmeleniyor. Ve şuan da kadın doğum servisinde gözlem altında. Görev yapan diğer arkadaşlarda darp edilmiş durumda."

 

 

Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde insanlık dışı olay! Hamile hemşireyi saçlarından sürükleyip yerde tekmelediler

Tayfun Altuntaş
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