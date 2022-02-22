Çam Yeşili ne demek, TDK'ya göre Çam Yeşili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çam yeşili ne demek? Çam yeşili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çam yeşili kelimesi. Peki çam yeşili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çam yeşili nedir, çam yeşili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇAM YEŞİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çam yeşili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çam yeşili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeşilin çam yapraklarına benzer bir tonu

- Bu renkte olan

