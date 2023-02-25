Camal Cafarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camal Cafarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camal Cafarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camal Cafarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camal Cafarov 25 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Camal Əli-Abasov oğlu Cəfərov (rus. Джафаров Джамал Али-Абасович) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camal Cafarov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imran Rzaev yapmaktadır. Camal Cafarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Camal Cafarov'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Camal Cafarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camal Cafarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camal Cafarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camal Cafarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2019 yılında Anzhi II

17 Temmuz 2020 yılında Sabah 2

1 Temmuz 2021 yılında Sabah FK

Camal Cafarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camal Cafarov şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Camal Cafarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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