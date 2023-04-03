Camal Youssoufa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camal Youssoufa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camal Youssoufa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Camal Youssoufa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Camal Youssoufa 3 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Komorlar,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Camal Youssoufa M'Madi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Camal Youssoufa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BESTWAY SOCCER LIMITED yapmaktadır. Camal Youssoufa, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Camal Youssoufa'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Camal Youssoufa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Camal Youssoufa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Valenciennes B
15 Temmuz 2015 yılında Saint-Quentin
1 Temmuz 2016 yılında AC Amiens
1 Temmuz 2018 yılında Les Herbiers VF
29 Temmuz 2019 yılında AF Bobigny
1 Temmuz 2020 yılında Schiltigheim
1 Temmuz 2021 yılında Paris SG B
1 Temmuz 2022 yılında Bilinmiyor
Camal Youssoufa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Camal Youssoufa şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Camal Youssoufa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Komorlar takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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