Aylardır konuşuluyordu! Burak Kaya-Fatoş Altınbaş el ele görüntülendiManisa'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve kumar operasyonunda 2 kişiye para cezasıÖğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyorTarlada çalışırken havuzdan duyduğu sesin sahibi pelikan çıktıTraktör kazası yine can aldı! Devrilen traktörün altında kaldıABD endişeli: Koronavirüs aşılarının üretim kontrolü Rusya ve Çin'in eline geçiyor!Aydın'da bahar temizliğine başlandıİstanbul’da iletişim firmalarına dadandılar! Kablo hırsızları yakalandıErva isminin anlamı nedir, Erva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şanlıurfa Valisi kendi aracıyla esnafı ziyarete giderek sürpriz yaptı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çamaşır asarken dengesini kaybetti, metrelerce yüksekten düştü!

Çamaşır asarken dengesini kaybetti, metrelerce yüksekten düştü!

Tekirdağ Malkara'da çamaşır asarken iddiaya göre dengesini kaybederek balkondan düşen genç kız yaralandı.

Çamaşır asarken dengesini kaybetti, metrelerce yüksekten düştü!

Olay, Camiatik Mahallesi Tarım Kredi Aralığı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanının 3. katında balkonda çamaşır astığı sırada bir anda dengesini kaybeden N.B. (20) isimli genç kız, metrelerce yüksekten yere düştü.

Başından yaralanan genç kız, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT