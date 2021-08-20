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  3. Çamaşır makinesi boşaltma bahanesiyle evine çağırdı! 13 yaşındaki akrabasına istismarda bulundu

Çamaşır makinesi boşaltma bahanesiyle evine çağırdı! 13 yaşındaki akrabasına istismarda bulundu

Sinop'ta 58 yaşındaki O.T. isimli bir kişi, çamaşır makinesini boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı akrabası 13 yaşındaki M. B. isimli kıza cinsel istismarda bulundu. Kızın olayı anlatmasının ardından zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çamaşır makinesi boşaltma bahanesiyle evine çağırdı! 13 yaşındaki akrabasına istismarda bulundu

13 yaşındaki akrabasını makineden çamaşır boşaltma bahanesiyle evine çağıran 58 yaşındaki kişi, kızın çamaşırları alması esnasında cinsel istismarda bulundu. Kızın olay yerinden kaçıp yaşanan durumu anlatması üzerine zanlı O.T. yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı!

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde meydana gelen olayda O.T. isimli şahıs, 13 yaşındaki akrabasından çamaşırları boşaltması için yardım istedi. M.B isimli kız çamaşırları çıkardığı sırada O.T'nin cinsel saldırısına maruz kaldı.

Çamaşır makinesi boşaltma bahanesiyle evine çağırdı! 13 yaşındaki akrabasına istismarda bulundu

13 YAŞINDAKİ KIZ PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR

Olay yerinden hemen uzaklaşan kızın durumu arkadaşlarına anlatması üzerine durumdan haberdar olan ailesi, hemen jandarmaya şikayette bulundu. Ekiplerin başlattığı soruşturma kapsamında O.T. gözaltına alınıp sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken 13 yaşındaki kızın ise psikolojik destek aldığı öğrenildi.

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