Çamaşır makinesi boşaltma bahanesiyle evine çağırdı! 13 yaşındaki akrabasına istismarda bulundu

" Memleketimizde savaşmak istiyoruz" diyen Afgan için polis harekete geçti! Yakalandı, sınır dışı edilecek

Türk askeri Afganistan'dan çekilmeli mi? Anket sonucu her şeyi ortaya çıkardı

Taliban'ın Sözcüsü Suheyl Şahin'den çarpıcı açıklama: Tüm ülkelerden daha çok Türkiye'nin desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız var