Çamaşır makinesi çalan hırsıza iş yeri çalışanlarından suçüstü

Antalya'da bir beyaz eşya mağazasına ait deponun önünde ambalajlı çamaşır makinesini çalan şüpheli, hırsızlık için girdiği başka bir mağazada yakalandı. Çevreyi incelerken bir anda depoya gelen 5 çalışanı görünce ne yapacağını şaşıran şüpheli ile çalışanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şüpheliyi etkisiz hale getirip başında bekleyen iş yeri sahibi ve çalışanları, şahsı polise teslim etti. Şüphelinin çaldığı çamaşır makinesini internet sitesinden ilan vermek suretiyle sattığı belirlenirken, çalınan çamaşır makinesi sahibine teslim edildi. Şahsın çamaşır makinesi ve gözlük çalma anı ile hırsızlık için girdiği depoda yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat ilçesinde bir beyaz eşya mağazasının depo bölümünün girişinde bulunan ambalajlı çamaşır makinesi çalındığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçirdi. Olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çamaşır makinesinin el arabasıyla gelen bir kişi tarafından çalınarak götürüldüğünü belirledi. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin el arabasını da bir başka mağazadan çaldığını, çaldığı çamaşır makinesini bir evin bahçesine bıraktığını, sosyal medyada 2. el alışveriş yapan bir site üzerinden sattığını belirledi. Çamaşır makinesini satın alan kişiyi tespit eden ekipler, çamaşır makinesini alarak sahibine teslim etti.

Bu olaydan 2 gün sonra başka bir mobilya ve beyaz eşya mağazasının depo bölümüne gelen 2 kişiden birisi gözcülük yaparken, birisinin içeri girdiğini kameralardan gören mağaza çalışanları şahsı depo içerisinde yakaladı. Yakalanan şahıs, telefonla dışarıda gözcülük yapan arkadaşını arayınca arkadaşı kaçtı. Depo içerisinde yakalanan şüpheli, mağaza çalışanları tarafından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi. Aydın Ö. isimli şüphelinin çamaşır makinesinin yanı sıra Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bir optikçiden gözlük çaldığı, ayrıca hırsızlık suçundan birçok sabıkasının olduğu belirlendi. Aydın Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA