Çamaşır makinesinde bebeğin işi ne? İşin perde arkasını 'baba' anlattı

İnternet dünyasında paylaşılan bir fotoğraf görenlere adeta "Bu nedir" dedirtti.

ARussianAndHisBike adlı kullanıcı, İmgur’da bebeğini çamaşır makinesinin içinde yansıtan bir görsel paylaştı.

İngiliz Daily Star Gazetesi’nin haberine göre, olayın aslı ise babanın fotoğrafın altına yazdıkları ile ortaya çıktı.

BEBEĞİN YÜZÜ YAPIŞMIŞ

Bebeğinin yüzünü, çamaşır makinesinin kapağına yapışmış hâlde gördüğünü söyleyen baba, bu durum karşısında az kalsın kalp krizi geçireceğini belirtti.

Dikkatli bakınca çamaşır makinesinin içerisinde bebek yerine, bebeğin fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtü fark ettikten sonra içi rahatladı.

Eğlenceli ama bir o kadar da korkutucu olan fotoğraf sosyal medyada viral oldu.