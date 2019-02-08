Çamaşır makinesinde yaklaşık 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da bir nakliye firmasına ait araçta yapılan aramada çamaşır makinesine gizlenmiş 9 bin 685 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan yürütülen soruşturmalar kapsamında, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince geçtiğimiz Pazartesi günü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir nakliye firmasına ait araçta yapılan aramada çamaşır makinesine gizlenmiş 9 bin 685 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.K.'nın Konya Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusunun ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler F.Y. ve B.K. hakkında Konya 2.Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA