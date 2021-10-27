Çamaşırcı (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çamaşırcı (Genel) görev tanımı nedir, Çamaşırcı (Genel) ne iş yapar, Çamaşırcı (Genel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çamaşırcı (Genel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çamaşırcı (Genel) Tanımı;

Giyecek eşyası, yatak örtüleri ve benzeri eşyaların küçük bir çamaşırhane veya evlerde yıkanması, kurutulması ve ütülenmesi gibi işleri yapan kişidir.

Çamaşırcı (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çamaşırcı (Genel) Maaşları

Çamaşırcı (Genel) maaşı ortalama aylık 4.300- TL’dir. En düşük Çamaşırcı (Genel) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çamaşırcı (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çamaşırcı (Genel) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Çamaşırcı (Genel) Ne İş Yapar?

Çamaşırcı (Genel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kirli eşyayı cinsine ve yıkanma usulüne göre ayırmak,

b) Eşyaları bir kurutma makinesinde, kurutma odasında, dolapta, açık havada yahut ısıtılmış metal kalıplar üzerine asarak bir makinede kurutmak,

c) Eşyaları ısıtılmış el ütüsü veya pres makinesinde ütülemek,

d) Çamaşırları en olumsuz şartlar altında ırmak veya arklarda yıkayabilir,

e) Eşyaları teslim alabilir, üzerlerine işaret koyabilir, bunları makbuz üzerinde ayrı ayrı gösterebilir ve müşterilere vermek üzere ayırabilir ve paketleyebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çamaşırcı (Genel) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Çamaşırcılar Ve Ütücüler

Çamaşırcı (Genel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çamaşırcı (Genel) mesleğinin meslek kodu 9121.01 olarak belirlenmiştir



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