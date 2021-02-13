Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 İş İlanları

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu görev tanımı nedir, Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu ne iş yapar, Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Tanımı; Bünyesinde çamaşırhane bulunduran kurum ve kuruluşlar ile bağımsız çamaşırhane işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak; mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, çamaşırhane operasyonunun ve kuru temizleme işlemlerinin yapılmasını sağlayan, mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyan, kalite yönetim sistemi ve işletme standartlarına uygun işlem yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Maaşları

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Ne İş Yapar?

a) İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmek,

b) Çevre mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemini uygulamak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Çamaşırhane operasyonunu yürütmek,

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 8157.08 olarak belirlenmiştir

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