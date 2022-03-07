Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu Maaşları

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 6750_TL'dir. En düşük Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu maaşı 5450_TL, En yüksek ise 8050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8157.08

Meslek Adı :

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çamaşırhane Ve Kuru Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bünyesinde çamaşırhane bulunduran kurum ve kuruluşlar ile bağımsız çamaşırhane işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak; mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, çamaşırhane operasyonunun ve kuru temizleme işlemlerinin yapılmasını sağlayan, mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyan, kalite yönetim sistemi ve işletme standartlarına uygun işlem yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çamaşırhane Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmek,

b) Çevre mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemini uygulamak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Çamaşırhane operasyonunu yürütmek,

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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