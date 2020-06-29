Çambaşı, 4 mevsime hazırlanıyor

Türkiye'nin denize ve havaalanına en yakın yaylası olan Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş.'nin işletmesini yaptığı Doğa Tesisleriyle adından sıkça bahsettiren Çambaşı Yaylası, turizmin favori mekânlarından biri olması için hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla birbirinden modern projelerin uygulanacağı ve sahada iyileştirme çalışmalarının yapıldığı tesisle birlikte Ordu, yöresel kalkınmaya örnek bir şehir oluyor. Yılın sadece belirli aylarında değil, 12 ayında da turizmin yapılacağı Çambaşı Yaylası, kent ekonomisine büyük oranda katkı sağlıyor.

4 mevsim yayla

Ordu Büyükşehir Belediyesinin sektöre rakip değil, işe teşvik eden bir kurum olduğunu ifade eden ORBEL A.Ş Genel Müdürü Muhammet Günaydın, "Çambaşı Yaylamız'da dört mevsim yaşayan bir tesisimiz bulunuyor. Yaylamızda yazın yayla turizmi, kışın ise kayak turizmi yapılıyor. Diğer tesislerden farkımız, sadece kışın tercih edilmeyerek 4 mevsim yaşanılabilesi ve tamamen halka açık doğal olmasıdır. Bu yıl Çambaşı'nda geçmiş yıllara oranla en fazla insanın giriş çıkışı olduğu bir yıl oldu. Bundan da esnafımız, ulaşımı sağlayan dolmuşçularımız dâhil olmak üzere herkes yararlandı. Buradaki pastadan herkes pay aldı. Biz burada cazibeyi artırdıkça esnafımız da kazanmış oldu. Çambaşı Yaylamız'da bir turizm geleceği var. Biz sektöre rakip değil, işe teşvik eden olacağız" dedi.

"Çambaşı'nın cazibesi artacak"

Çambaşı'nın cazibesinin artırılmasıyla birlikte yatırımcılardan talep aldıklarını, hatta ABD'den yatırımcılar geldiğini belirten Günaydın, tesislerinin daha modern koşullara kavuşturulması için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Kayak pistlerindeki olumsuz etkileri düzeltici ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Pisteki aydınlatmaları artırıyoruz. Böylelikle pist geç saatlerde de kullanıma açık olmuş olacak. Kayak odası ile bitişik konumda seyir terası olan bir restoran ve sporcularımızın kayaklarını çıkarmadan ihtiyaçlarını giderebilecek aperatif satış noktaları yapacağız. Aynı zamanda mevcut restoran kapasitesini artırarak daha konforlu kullanım alanı oluşturacağız. Acemi kayakçılarımız için yürüyen bant projesini hayata geçireceğiz. Günübirlik misafirlerimiz için kızak alanı ve Snow Bike alanı oluşturacağız. Yaz aylarında ATV turları yapacağız. Gelen turistlerin yöresel ürünleri tanıması ve satın alabilmesi için hem satış hem ürün teşhir bölümleri oluşturacağız. Yaz kızağı uygulamasını başlatacağız. Yeni telesiyej yaparak her türlü hava şartlarında kayak yapılmasına imkân sağlayacağız. Burada kalanların doğal bir ortamda konaklayarak, kentten uzaklaştığını hissetmesini istiyoruz. Bu anlamda yeni yapacağımız bungalovlarımıza dağ havasını yansıtacak konseptler oluşturacağız. Tüm bu çalışmaların yanında aynı zamanda yaklaşık 3 bin adet ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda biz yüzde 80 oranında başarı sağladık. Yeni bir Çambaşı, yenilenen bir tesis için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

5 yıldızlı otel yeni sezona hazırlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği öncülüğünde başlatılan ve Çambaşı Yatırım A.Ş tarafından yapılan 5 yıldızlı otelin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Genel Müdür Günaydın, "Göreve gelir gelmez 5 katlı otelin temellerini attık. Bu otel totalde 50 milyona mal olacak bir otel. Otelin yüzde 33 ortaklığını ORBEL olarak biz üstleniyoruz. Buranın çatı ve dış cephe kaplama ihalesini yaptık. Tüm ince işlerin ise teknik dosyaları, maliyetleri hazırlanıyor. Tahminen bir ay içerisinde de bu işlemler bitirilecek. Geri kalan kısımları da tamamen ihale edeceğiz. Hedefimiz ise 2020-2021 sezonuna tam kapasiteyle hazır durumda olmak. Otel ve tesisimizde yapacağımız çalışmaların bitirilmesiyle birlikte yöresel kalkınma modeline örnek bir tesis ve şehir olacağız" diye konuştu.

Yaylaya yeni trafo

YEDAŞ ile görüşmeler sonucu Çambaşı'na iki adet proje uygulanacağını söyleyen Günaydın, "Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in geçmişte enerji bakanlığı yapması vesilesiyle YEDAŞ ile görüşmeler yapıldı. Bunun sonucunda Çambaşı merkezinde gerilim düşümü ve şebekesinin iyileştirilmesi için Çambaşı Merkez İlave Trafo Tesisi kurulacak. Tesisin yapımı için çalışmalarımıza başladık. İkinci olarak da Çambaşı'nda yaşanan elektrik kesintisini gidermek amacıyla Alternatif Enerji Nakil Hattı Projesi hayata geçirilecek. 2 ay içerisinde iki projeyi de inşallah tamamlayacağız" bilgilerini verdi.

Kaynak: İHA