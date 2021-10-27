Camcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Camcı Maaşları, Camcı İş İlanları

Camcı görev tanımı nedir, Camcı ne iş yapar, Camcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Camcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Camcı Tanımı;

Camcı, binalara montajı yapılacak cam ürünlerinin hazırlanmasına, montajına, sökülmesine ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Camcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Camcı Maaşları

Camcı maaşı ortalama aylık 4.750- TL’dir. En düşük Camcı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Camcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Camcı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Camcı Ne İş Yapar?

Camcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Binalara montajı yapılacak cam ürünlerinin hazırlığını yapmak,

b) Cam takılacak doğramanın ölçülerini tespit etmek,

c) Camı doğrama ölçülerine göre çizmek, çizilen yerlerinden ayırmak,

d) Kullanılacak macunu hazırlamak,

e) Binaların kapı-pencere cam montajını yapmak,

f) Cam çıtalarını çıkartmak,

g) Cam yuvalarını temizlemek, camın denge ayarını yapmak,

h) Cam macununu cam yuvalarına çekmek, fazlalıkları düzeltmek,

i) Cam çıtalarını çakmak, lastik fitilleri cam yuvalarına geçirmek,

j) İşin son kontrolünü yapmak,

k) Binaların dış (giydirme) cephe cam montajını yapmak,

l) Cam kapı ve vitrin montajı yapmak,

m) Cam kapının denge ayarını yapmak,

n) Cam kapının fren ve hız ayarını yapmak,

o) Binaların kapı ? pencere ve vitrin camlarını sökmek

p) Cam kapı ve ayna ürünlerine şekil vermek ( delik açmak, pah yapmak vb.),

q) Binaların kapı-pencere ve vitrin camlarının bakumlarını yapmak,

r) Macun, izolasyon elemanı lastik fitilleri yenilemek,

s) Kırık camları değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Camcı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Camcılar

Camcı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Camcı mesleğinin meslek kodu 7125.01 olarak belirlenmiştir



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