Camcı (Vitrin Cam Levhaları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Camcı (Vitrin Cam Levhaları) görev tanımı nedir, Camcı (Vitrin Cam Levhaları) ne iş yapar, Camcı (Vitrin Cam Levhaları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Camcı (Vitrin Cam Levhaları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Camcı (Vitrin Cam Levhaları) Tanımı;

__

Camcı (Vitrin Cam Levhaları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Camcı (Vitrin Cam Levhaları) Maaşları

Camcı (Vitrin Cam Levhaları) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Camcı (Vitrin Cam Levhaları) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Camcı (Vitrin Cam Levhaları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7125.04

Meslek Adı :

Camcı (Vitrin Cam Levhaları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Camcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pencereler, mağaza vitrinleri, çarpma kapılar, teşhir reyonları, lumbuzlar ve diğer yerlere düz veya kavisli camlar takan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Camcı (Vitrin Cam Levhaları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Takılacak camlara çerçeve yapmak üzere oluklu metal bir çubuğu keserek açıklığın etrafına vidalamak,

b) Çerçeve oyuklarına, macun, mantar, yumuşak ağaç, kösele, kadife veya lastik şeritler yerleştirmek, camı bunun üzerine bindirmek ve takmak,

c) Madeni döküm çıtaları kesmek ve camın etrafına yerleştirmek,

d) Camı yuvasına sıkıca tespit etmek için madeni çıtalara delikler açıp bunları cıvata ile birbirine bağlamak,

e) Madeni çıtalara cıvatalarla madeni köşebent parçaları tutturmak,

f) Camı ölçüp istenen şekle göre kesmek ve hazırlanacak kavisli camlar için modeller yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?