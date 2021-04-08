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Camdaki Kız 1. bölüm canlı izle| Camdaki Kız ilk bölüm Kanal D canlı izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan tanıtımların ardından büyük ilgi çeken Camdaki Kız dizisi ilk bölümü ile bu akşam 20.00 izleyici ile buluşacak. İşte Camdaki Kız 1. bölüm canlı izle| Camdaki Kız ilk bölüm Kanal D canlı izle...

Camdaki Kız 1. bölüm canlı izle| Camdaki Kız ilk bölüm Kanal D canlı izle

Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda'nın yazarı Gülseren Budacıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanacak olan Camdaki Kız bu akşam izleyicisi ile buluşacak. İşte Camdaki Kız 1. bölüm canlı izle| Camdaki Kız ilk bölüm Kanal D canlı izle...

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış fakat 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesini konu ediniyor. Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi başarılı uyarlamaların yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM CANLI İZLE| CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Camdaki Kız dizisinde başrol Nalan'a hayat verecek oyuncu ise başarılı oyuncu Burcu Biricik oldu. Dizide Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Camdaki Kız 1. bölüm canlı izle| Camdaki Kız ilk bölüm Kanal D canlı izle

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,  Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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