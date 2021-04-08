Elektrik kesintisi 9 Nisan Cuma 2021 BEDAŞ - BEDAŞ kesinti sorgulamaSağanak yağışlar kaza getirdi! Bursa'da kontrolden çıkan tır ulaşımın aksamasına neden olduAdıyaman'da jandarma silah ticareti yapan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirdiSON DAKİKA! Fetö'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon!En yeni cuma mesajları resimli 2021 | Cuma mesajları kısa hadisli, dualı, ayetli | En güzel Cuma sözleri ve mesajlarıYol savaş alanına döndü! Turgutlu’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralıNew York'ta Türk toplumu temsilcileri ile buluşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan ticari ilişkiler hakkında konuştuResmi Gazete'de bugün (9 Nisan Cuma 2021)Cuma hutbesi 9 Nisan 2021 | Bu hafta Cuma hutbesinin konusu Ramazan: Kutlu MisafirPark halindeki minibüs bir anda alev topuna döndü, 2 araç küle döndü
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Camdaki Kız 1. bölüm full izle| Camdaki Kız ilk bölüm Kanal D full izle

Camdaki Kız 1. bölüm full izle| Camdaki Kız ilk bölüm Kanal D full izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan tanıtımların ardından büyük ilgi çeken Camdaki Kız dizisi ilk bölümü ile bu akşam 20.00 izleyici ile buluşacak. İşte Camdaki Kız 1. bölüm full izle| Camdaki Kız ilk bölüm Kanal D full izle...

Camdaki Kız 1. bölüm full izle| Camdaki Kız ilk bölüm Kanal D full izle

Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda'nın yazarı Gülseren Budacıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanacak olan Camdaki Kız bu akşam izleyicisi ile buluşacak. İşte Camdaki Kız 1. bölüm full izle| Camdaki Kız ilk bölüm Kanal D full izle...

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış fakat 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesini konu ediniyor. Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi başarılı uyarlamaların yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM FULL İZLE| CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Camdaki Kız dizisinde başrol Nalan'a hayat verecek oyuncu ise başarılı oyuncu Burcu Biricik oldu. Dizide Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Camdaki Kız 1. bölüm full izle| Camdaki Kız ilk bölüm Kanal D full izle

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,  Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT