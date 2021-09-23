Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Nalan’ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Camdaki Kız 12. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Camdaki Kız 12. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM CANLI İZLE

Nalan, Koroğlu Konağı’na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışmaktadır. Tako, Nalan’dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır.

Nalan’ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet’in öfkesinden Nalan da payını alır. Feride’nin karşı eve taşınmış olması ise Muzaffer’in gidiş kararını şimdilik ertelemesine sebep olmuştur.

CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM CANLI İZLE