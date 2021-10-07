Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde olduğu Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden olan Camdaki Kız yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Nalan, Feride’ye yaptığı ziyarette onu evde bulamayınca Hayri’den yardım isteyeceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Camdaki Kız 14. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Camdaki Kız 14. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM CANLI İZLE

Nalan sonunda çekingenliğini ve korkularını bir kenara bırakıp Sedat’la yakınlaşma kararı almıştır fakat bu sırada Cana’nın bambaşka planları olduğundan habersizdir. Nalan, Feride’ye yaptığı ziyarette onu evde bulamayınca Hayri’den yardım ister.

Feride, Nalan ve Hayri’yi görünce yumuşamaz ve Nalan’ı evden gönderir. Hayri, Feride’nin evinde olanlardan sonra Nalan’ı nefes alması için sahile götürür ve onunla sohbet eder. Sedat’ın Cana’yla buluşmak için söylediği yalansa gittikçe büyür…

CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM CANLI İZLE