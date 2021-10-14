Burcu Biricik'in başrolünde olduğu Camdaki Kız dizisi her perşembe Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Nalan'ın yaşadıkları seyirciyi ekrana kilitlerken yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Camdaki Kız 15. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Camdaki Kız 15. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

CAMDAKİ KIZ 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D CAMDAKİ KIZ 15. BÖLÜM CANLI İZLE

Nalan ve Sedat erteledikleri balaylarında güzel vakit geçiriyorken Cana’dan gelen telefon Sedat’ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan’ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul’a geri dönerler. Feride, Nalan ve Sedat’ın yakınlaşmalarından memnundur.

Hayri Sedat’ın Nalan’ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri’den hoşlanmıştır. Levent’in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp’in ise ortalığı karıştıracak planları vardır…

CAMDAKİ KIZ 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D CAMDAKİ KIZ 15. BÖLÜM CANLI İZLE