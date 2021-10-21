Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Nalan'ın annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup aklını karıştırırken Selen'in hamilelik yalanının içinden çıkamayacağı bu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Camdaki Kız 16. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

CAMDAKİ KIZ 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D CAMDAKİ KIZ 16. BÖLÜM CANLI İZLE

Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feride’lere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen’in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır.

Cana, Alp’i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan’ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

CAMDAKİ KIZ 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D CAMDAKİ KIZ 16. BÖLÜM İZLE