Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolü paylaştığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Sedat ve Cana'nın görüntülerinin herkesin içinde izletilmesinin ardından dizide neler yaşanacağını merak edenler 17. bölümü kaçırmadan izlemek istiyor. Biz de diziyi internetten izlemek isteyenler için haberimizde Camdaki Kız 17. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE

Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 40. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet’in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.

Feride, Nalan ve Sedat’ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan’ı atamaz. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride’ye sorular sorar. Rafet’in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak bu kararlar beklendiği gibi olmayacaktır.

KANAL D CANLI YAYIN CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜM İZLE