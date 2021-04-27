Camdaki kız 4. bölüm fragmanı yayınladı! Aileden herkes Sedat'ın ilişkisini öğreniyor!
Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki kız 4. bölüm fragmanı yayınladı. Fragmanda Sedat ile Cana'nın ilişkisi basına yansırken bunu öğrenen Sedat'ın ailesi hayal kırıklığı yaşamaktadır. Feride ise kızı Nalan'ı Sedat ile evlendirmemek için elinden geleni yapar.
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27 Nisan 2021 Salı 17:47
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