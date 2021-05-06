Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan sürükleyicilği ile dikkat çeken Camdaki Kız dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Sedat'ın yaptıklarını öğrenmesinin ardından yüzüğü etmişti. Peki Sedat'ın başına gelenler Nalan'ın onu affetmesini sağlayacak mı? İşte Camdaki Kız 5. bölüm full,tek parça izle|Camdaki Kız son bölüm Kanal D canlı izle...

CAMDAKİ KIZ 5. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE|CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM CANLI İZLE

Olayların ortaya çıkmasından sonra babası Rafet'in gazabından kurtulamayan Sedat can havliyle işleri düzeltmeye çalışır. Önce Canan'ın kapısını çalıp bir an önce kaçıp gitmelerini gerektiğini söyler. Ancak Cana'dan aldığı yanıt Sedat için hayal kırıklığıdır.

CAMDAKİ KIZ 5. BÖLÜM| SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

CAMDAKİ KIZ 5. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

Diğer taraftan Nalan da yaşadığı şeyler karşısında endişeli ve kararsızdır. Sedat ise öfkesinin kurbanı olur. Sinirli bir şekilde araba kullanırken gerektiğinden fazla hız yaptığından kaza geçirir. Sedat'ın kaza haberini alan tüm ailesi ise yastadır.

Vicdan azabı çeken Cana da hastaneye gelir. Herkes Sedat'tan gelecek güzel haberi beklemektedir. Nalan da dahil olmak üzere. Ancak gelen bir haber tüm yaşanacakları temelinden sarsacaktır. Sedat'a ne olacak?