Perşembe akşamları izleyiciyi Kanal D ekranına kilitleyen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Camdaki Kız bu akşam 8. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için Camdaki Kız 8. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Camdaki Kız 8. bölüm canlı izle linklerine haberimizde yer verdik. İyi seyirler...

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM CANLI İZLE

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Muzo odasında fenalaşan Nalan’ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır?

Nalan’a gittikçe bağlanan Sedat, Cana ile geçirdiği gecenin pişmanlığını duymaktadır. Ancak Cana’nın pes etmeye ve Sedat’tan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Cana’nın attığı cüretkar bir adım, Rafet Koroğlu’nu çıldırtır.

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir. Ancak Cana onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek midir?

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM CANLI İZLE