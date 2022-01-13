Perşembe günlerinin sevilen dizisi Camdaki Kız geçtiğimiz hafta yılbaşı dolayısıyla ekrana gelmemişti. Son olarak 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Camdaki Kız bugün var mı, yok mu? Camdaki Kız neden yok 13 Ocak 2022 Perşembe? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına yer verdik...

CAMDAKİ KIZ BUGÜN VAR MI, YOK MU? CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK 13 OCAK 2022 PERŞEMBE?

Dizi bu akşam ekranlarda yer almayacak. Yapımın yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara vermesi dolayısıyla yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta 20 Ocak tarihinde yayınlaması bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:30 Camdaki Kız

01:45 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Küçük Ağa

CAMDAKİ KIZ 26. BÖLÜM

Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper’in Nalan’dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri’nin Rafet’e yaptığı ziyaret, Muzo’ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz.

Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo’dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen’in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat’ın videosunu izleyen Nalan’ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.