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Camdaki Kız Derviş Aslankaya karakteri olan Turgay Tanülkü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Oynadığı diziler ne? Turgay Tanülkü Biyografisi

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın her bölümü ilgiyle takip ediliyor. Diziye yeni dahil olan karakterlerden biri de mafya olan Derviş Aslankaya. Peki, Camdaki Kız Derviş Aslankaya karakteri olan Turgay Tanülkü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Oynadığı diziler ne? İşte, Turgay Tanülkü Biyografisi...

Camdaki Kız Derviş Aslankaya karakteri olan Turgay Tanülkü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Oynadığı diziler ne? Turgay Tanülkü Biyografisi

EDHO'da çok sevilen Turgay Tanülkü, Camdaki Kız dizisine dahil oldu. Mafya babası 'Derviş Aslankaya' karakterine hayat veren Turgay Tanülkü, şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız Derviş Aslankaya karakteri olan Turgay Tanülkü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Oynadığı diziler ne? Turgay Tanülkü Biyografisi...

Camdaki Kız Derviş Aslankaya karakteri olan Turgay Tanülkü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Oynadığı diziler ne? Turgay Tanülkü Biyografisi

CAMDAKİ KIZ DERVİŞ ASLANKAYA KARAKTERİ OLAN TURGAY TANÜLKÜ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? OYNADIĞI DİZİLER NE? TURGAY TANÜLKÜ BİYOGRAFİSİ

Turgay Tanülkü 68 yaşındadır. Turgay Tanülkü, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1976'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1970-71 döneminde Leningrad'da Tiyatro Akademisi'nin drama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı.  

Camdaki Kız Derviş Aslankaya karakteri olan Turgay Tanülkü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Oynadığı diziler ne? Turgay Tanülkü Biyografisi

CAMDAKİ KIZ DERVİŞ KİMDİR?

3 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Turgay Tanülkü dizide, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan Derviş Aslankaya karakterine hayat verecek.

Camdaki Kız Derviş Aslankaya karakteri olan Turgay Tanülkü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Oynadığı diziler ne? Turgay Tanülkü Biyografisi​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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