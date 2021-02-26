Büyük heyecanla beklenen dizi şimdiden araştırılmaya başlandı. Yapımcılığını OGM Pictures’ın yaptığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün, hangi kanalda oynayacak? İşte ayrıntılar...

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA OYNAYACAK?

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi fenomen dizilerin yazarı olan son zamanlarda ismini epeyce duyduğumuz Gülseren Buğdaycıoğlu'nun bir eseri daha diziye dönüştü. Tüm hikayeleri büyük bir ilgiyle izlenen Buğdaycıoğlu'nun "Camdaki Kız" adlı eseri senaryoya dökülerek Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Kanal tarafından diziye ait yalnızca başrol oyuncu Burcu Biricik'in göründüğü kısa bir kesit yayınlandı. Ancak dizinin tam olarak ne zaman yayın hayatına başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Dizinin hangi gün yayınlanacağına dair bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Camdaki Kız dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?