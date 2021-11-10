Camdaki Kız dizisine bomba bir isim dahil oluyor! Hayri'nin eşine hayat verecek!

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde olduğu Kanal D ekranlarında perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisine Alişan'ın eşi Buse Varol'un katılacağı söylendi.

"BİR DİZİYLE ANLAŞTIM"

Şarkıcı Alişan ile evlenen ve 2 çocuk sahibi olan Buse Varol, oyunculuğa ara verdi. Oyunculuğa geri döneceğini "Bir diziyle anlaştım" diyerek duyuran oyuncunun Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşini canlandıracağı ileri sürüldü.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Camdaki Kız, yeni sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Yeni sezonda diziye dahil olarak Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan'ın eşini kimin oynayacağı merak konusu oldu.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.