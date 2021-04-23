Camdaki Kız dizisinin bekaret kontrolü sahnesi tepki topladı!

OGM Pictures imzası taşıyan Camdaki Kız dizisi önceki akşam son bölümü ile ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan psikolojik dram dizisi son bölümde ekranlara gelen bekaret kontrolü sahnesiyle seyirciden epey tepki görerek Twitter'ın en çok konuşulanları arasına girdi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Psikiyatri ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun, gerçek yaşam öykülerinden kaleme aldığı birçok dizi şimdilerde televizyon ekranlarında dizi olarak yoğun ilgi görüyor. Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin kervanına yeni bir psikolojik dram olarak Camdaki Kız eklendi. Konuları ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi çeken dizilerin ortak noktaları hastalar, takıntıları olurken Camdaki Kız'ın son bölümünde yayınlanan o sahne eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Başrol Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in son yayınlanan bölümde bekaret kontrolüne götürülmesi ve bu sahnenin açık seçik çekilmesi ekran başındaki bir çok izleyiciyi rahatsız etti.

OKLAR GÜLSEREN BUYACIOĞLU'NA DÖNDÜ

Psikiyatri Gülseren Budayıcıoğlu'nun yıllardır tedavi ettiği hastalarının hikayelerini kaleme aldığı kitaplardan biri olan Camdaki Kız,aşırı abartı ve rahatsız edici sahnelerinin ardından oklar Budayıcıoğlu'na çevrildi. Sosyal medyada çok konuşulan o sahnenin ardından Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına giren Budayıcıoğlu'na artık dizilerinin tat vermediği, bu sahneye nasıl izin verdiği ve bu işlerin izleyici de psikolojik şiddet uyguladığı yönünde yorumlar yapıldı.