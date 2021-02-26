OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Peki Camdaki Kız dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış fakat 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesini konu ediniyor. Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi başarılı uyarlamaların yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır.

Camdaki Kız dizisinde başrol Nalan'a hayat verecek oyuncu ise başarılı oyuncu Burcu Biricik oldu. Dizide Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu henüz tam olarak belli olmadı. Dizinin başrolünde kısa süre evvel Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik yer alacak. Biricik'e ise Sefirin Kızı dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun eşlik edeceği söyleniyor.

Diğer bir kulis iddialarına göre, yine Kırmızı Oda dizisinde Boncuk, karakterinin takıntılı aşkı Can'ı oynayan Feyyaz Şerifoğlu'na da dizi için teklif gittiği konuşuluyor.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

4 Mayıs 1989 yılında Antalya, Elmalı’da doğmuştur. Annesi babasından boşanmıştır. Bir abisi vardır. Annesi çalıştığı için anneannesinin yanında büyüdü. Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldı. İzmir’e üniversite okumaya geldi.

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